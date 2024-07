DIRECT - Les JO-2030 attribués "sous conditions" aux Alpes françaises

Le tournoi de football olympique féminin débute jeudi avec des premières belles affiches comme l'Espagne, championne du monde en titre et grande favorite, qui rencontre le Japon, une manière de lancer pleinement une compétition où "les meilleures équipes sont là". À la différence du football masculin, les Jeux olympiques demeurent une compétition importante pour les joueuses à l'image d'une Coupe du monde ou d'un championnat d'Europe.

"Comme il y a moins d'équipes, les meilleures sont là", a expliqué début juillet l'attaquante des Bleues, Eugénie Le Sommer, et il y a même "des équipes qui sont à la maison, je pense notamment à l'Angleterre et la Suède, qui étaient dans le dernier carré de la dernière Coupe du monde", il y a un an. Pour ces JO, les 12 nations qualifiées sont réparties en trois groupes de quatre. Les deux premières et les deux meilleures troisièmes, disputeront les quarts de finale, avant la finale au Parc des princes à Paris le 10 août.