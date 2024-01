DIRECT - Les médicaments pour les otages sont entrés à Gaza

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken appelle Israël, au nom de sa "sécurité", à aider plutôt qu'à entraver l'Autorité palestinienne, qui ne peut pas fonctionner de manière efficace sans ce "soutien".

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Davos ce 17 janvier 2024. © AP Photo/Markus Schreiber

Le chef de la diplomatie américaine a réitéré son appel à trouver une "voie vers un État palestinien", même si Washington appuie Israël dans sa guerre contre le Hamas. "Il sera impossible d'obtenir une véritable sécurité sans cela", a-t-il expliqué. "Bien évidemment, pour ça, une Autorité palestinienne plus forte, réformée, qui peut efficacement œuvrer pour son peuple, doit être une partie de l'équation".

Mais cette Autorité palestinienne "a besoin d'opérer dans ce qu'on pourrait appeler un environnement permissif et, en d'autres termes, avec le soutien et l'aide d'Israël et pas son opposition active", a poursuivi le diplomate au Forum économique mondial à Davos, en Suisse. "Même l'Autorité palestinienne la plus efficace aurait beaucoup de problèmes face à une opposition active du gouvernement israélien", a-t-il ajouté. "Il me semble clair, d'après les entretiens que j'ai, que les Palestiniens cherchent très sérieusement à mettre en place un gouvernement plus efficace, qui réponde aux attentes de la population", a encore dit Antony Blinken, évoquant en particulier la lutte contre la corruption et l'amélioration de la transparence. Mais "ils ne peuvent y arriver seuls, sans partenariat avec Israël", a-t-il argué.

Les États-Unis ont par le passé soutenu l'appel du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à éradiquer le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, mais ont demandé que l'Autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas en Cisjordanie, prenne progressivement les choses en main dans la bande