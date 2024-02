DIRECT - Les négociateurs ont trouvé un "terrain d'entente" pour une trêve à Gaza

L'Iran a condamné dimanche les frappes des États-Unis et du Royaume-Uni menées la veille sur des sites des rebelles houthis au Yémen, accusant Washington et Londres de "faire monter la tension et les crises" dans la région.

Les Houthis, qui contrôlent une bonne partie du Yémen, mènent depuis novembre des attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, disant agir en "solidarité" avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre à Gaza.

Face à ces attaques, Washington, premier allié d'Israël, a mis en place en décembre une coalition multinationale afin de "protéger" le trafic maritime dans ces eaux stratégiques. Et depuis la mi-janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes au Yémen contre les Houthis, qui ont désigné aussi les navires américains et britanniques comme "cibles légitimes" désormais.

Ni la coalition ni les frappes menées contre les Houthis au Yémen ne sont parvenus à stopper les attaques de ces rebelles yéménites proches de l'Iran.

Samedi encore, Washington et Londres ont frappé des positions des Houthis au Yémen, en réponse à de nouvelles attaques des rebelles yéménites sur des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, a annoncé le ministère américain de la Défense.