DIRECT - Les négociations pour une trêve à Gaza "ne sont pas rompues", assure Washington

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a affirmé jeudi faire pression sur Israël afin d'utiliser le port d'Ashdod, situé au nord de la bande de Gaza, pour acheminer de l'aide aux Palestiniens souffrant de la faim. "Nous avons présenté plusieurs requêtes auprès des Israéliens", a déclaré le directeur exécutif adjoint du PAM, Carl Skau, dans un entretien avec l'AFPTV. "Nous voulons utiliser le port d'Ashdod, ce qui serait beaucoup plus efficace que de passer par la Jordanie ou même l'Egypte", a-t-il expliqué.

"Nous voulons faire passer plus de marchandises à travers la frontière vers Gaza. Nous utilisons actuellement Kerem Shalom (un point de passage frontalier à l'extrême sud de Gaza, Karem Abou Salem en arabe, ndlr), mais nous aimerions avoir également un point de passage directement vers le nord, où la situation est la plus désespérée", a-t-il affirmé. Selon l'ONU, la famine est "quasiment inévitable" pour 2,2 des 2,4 millions d'habitants de Gaza. "En vue d'éviter une famine, nous avons besoin de quantités énormes d'aide. Nous parlons de centaines de milliers de personnes. Et à cet égard, les largages aériens ne sont pas une option pour éviter la famine", a-t-il souligné.

Le dernier convoi de nourriture du PAM a été a été bloqué mardi 5 mars par l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza puis pillé par "une foule désespérée". Il s'agissait du premier convoi destiné à Gaza depuis l'interruption décrétée le 20 février en raison de la situation sécuritaire et des pillages.

"La faim conduit à une situation catastrophique. Les gens sont désespérés et les tensions élevées. Il y a aussi un effondrement complet de l'ordre civil", a déploré Carl Skau.