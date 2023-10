DIRECT : les palestiniens attendent les camions d'aide humanitaire promis par Joe Biden

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie évoqueront jeudi au Caire "l'agression israélienne sur Gaza", ont annoncé les deux pays après l'annulation d'une rencontre à Amman avec le président américain Joe Biden.

L'Égypte, frontalière de la bande de Gaza et la Jordanie, frontalière de la Cisjordanie occupée, sont liés à Israël par des traités de paix conclus respectivement en 1979 et 1994, mettant fin à l'état de guerre avec leur voisin. Ces deux pays, qui ont souvent joué les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens, mettent en garde depuis plusieurs jours contre un "déplacement forcé" de Palestiniens sur leurs sols.