Direct démarré le 27 novembre 2023 à 10H45

DIRECT : les Russes poursuivent leurs assauts sur Avdiïvka, selon Kiev

L'Ukraine a affirmé lundi que les Russes continuaient d'attaquer Avdiïvka, ville de l'est devenue l'un des points les plus chauds du front et où, selon des blogueurs pro-Kremlin, l'armée de Moscou a réussi des avancées durant le week-end. Les horaires sont affichés en temps universel.