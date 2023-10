DIRECT - Les Russes tentent de percer à Avdiivka, au prix de "lourdes pertes" en hommes et en équipements

Courant octobre, les forces russes ont lancé un assaut massif sur la ville d'Avdiivka, dans l'oblast de Donestk. Elles se heurtent pour l'instant à la défense ukrainienne, bien implantée dans ce secteur disputé depuis 2014.

D'après les experts, cette offensive russe se fait au prix de lourdes pertes. L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui suit la situation au jour le jour, estime, dans son dernier bilan, que "les lourdes pertes d'équipements russes autour d'Avdiivka risquent d'affaiblir les capacités offensives de la Russie à long terme."

Le think thank américain rapporte les propos d'un porte-parole de l'armée ukrainienne. Selon ce dernier, les forces russes ont perdu 5.000 personnes tuées et blessées et 400 véhicules blindés près d'Avdiivka et de Marinka (au sud-ouest de la ville de Donetsk) depuis le 10 octobre. "L'imagerie satellite a confirmé que l'armée russe avait perdu au moins 109 véhicules militaires, principalement des véhicules de combat blindés et des chars, près d'Avdiivika entre le 10 et le 20 octobre", commente l'ISW.