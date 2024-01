DIRECT - Les sapeurs ukrainiens faces aux innovations russes

En ce matin glacé, les champs du Donbass, dans l'Est de l'Ukraine, sont calmes et silencieux. Puis, d’un coup, une énorme détonation secoue le sol, soulevant un champignon de fumée noire dans le ciel. Le sergent-chef répondant au nom de guerre de "Boller", 43 ans, se relève couvert de terre. Il est sapeur et vient de faire sauter une mine antichar lors d'un exercice d'entraînement.

"Ça permet aux soldats de se familiariser avec les explosions", sourit-il avant de tapoter avec malice une autre mine du bout d'une pelle, faisant reculer tous les soldats présents. Son travail habituel est cependant de les désamorcer. Il part sur la ligne de front, au contact des Russes, flanqué de deux soldats chargés de le couvrir. "Le plus souvent, on travaille de nuit, tâtant le terrain avec une baguette ou avec les mains", explique Boller. "On rampe sur le sol, dans la boue, dans la merde... Les Russes en sèment partout."

Pour le colonel Oleg Chyvarsky, chef du département de l'action anti-mines à la Défense ukrainienne, les sapeurs sont devenus "incontournables" dans le déroulement de la guerre. Il souligne que "les unités mécanisées ne commenceront jamais une offensive tant que les sapeurs n’auront pas nettoyé".