DIRECT - Les tractations se multiplient pour une trêve entre le Hamas et Israël

Autour de Rouaa Hassouna et son oud, des enfants déplacés chantent et masquent le vacarme des drones et de la guerre dans la bande de Gaza. Une manière comme une autre de se divertir et apaiser les angoisses. Les enfants représentent la moitié des 1,9 million de personnes déplacées depuis le début de la guerre dans le territoire palestinien assiégé, selon l'ONU.

Ils ont été contraints d'abandonner leur quotidien et vivre sous les bombardements de l'armée israélienne depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien qui a fait environ 1 140 morts, d'après un décompte à partir des derniers chiffres officiels. Cette guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien a considérablement affecté les enfants, souligne la musicienne Rouaa Hassouna.

Cette jeune femme de 23 ans propose avec d'autres des activités aux enfants dans des camps de fortune de la ville méridionale de Rafah (sud), où s'entassent dans des conditions précaires une grande partie des 2,4 millions d'habitants du territoire palestinien. "On cherche par n'importe quel moyen de soustraire les enfants de la guerre", explique-t-elle. "Les faire chanter a pour but d'atténuer leur stress" et la détresse psychologique dans laquelle ils se retrouvent après plus de deux mois d'hostilités.