DIRECT - Les Ukrainiens sont en "danger mortel" sans l'aide étrangère

La décision du Comité international olympique d'admettre des sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Paris-2024 est "erronée" et "encourage" Moscou et Minsk à poursuivre l'attaque contre l'Ukraine, dénonce Kiev. "Les membres de la commission exécutive du CIO qui ont pris cette décision assument la responsabilité d'avoir encouragé la Russie et le Biélorussie à poursuivre leur agression armée contre l'Ukraine", déclare le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

"Il ne fait aucun doute que le Kremlin utilisera chaque athlète russe et biélorusse comme une arme dans sa guerre de propagande", ajoute-t-il dans un communiqué. "Moscou ne brandira pas de drapeaux blanc et neutres lors des compétitions, comme le CIO le suggère, mais démontrera le triomphe de sa capacité à se déresponsabiliser du plus grand conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale", poursuit la diplomatie ukrainienne.