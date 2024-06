DIRECT - L'Europe va bientôt verser 1,4 milliards d'euros à l'Ukraine

Les attentats sanglants ayant frappé depuis trois mois la Russie sont une conséquence de l'obsession de Moscou pour l'Ukraine, estiment plusieurs experts.

Dimanche, des individus armés ont attaqué des églises orthodoxes et au moins une synagogue au Daguestan, une république à majorité musulmane du Caucase russe, faisant 20 morts, dont au moins 15 policiers et quatre civils.

Cinq assaillants ont également été abattus, ont affirmé les autorités, sans indiquer si d'autres étaient en fuite. L'attaque n'a pas été revendiquée pour l'heure, mais rappelle le mode opératoire de groupes islamistes qui avaient déjà mené une insurrection meurtrière dans le Caucase russe dans les années 2000.

Une semaine plus tôt, des membres de l'organisation djihadiste État islamique (EI) avait été tués après avoir pris en otage deux agents pénitentiaires dans une prison de Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest de la Russie. Surtout, fin mars, l'EI a revendiqué le massacre commis au Crocus City Hall, une salle de concert de la banlieue de Moscou, qui a fait plus de 140 morts.

Ces attaques rappellent les heures sombres de la fin des années 1990 et du début des années 2000, lors que les combats armés dans le Caucase et les attentats à Moscou se multipliaient, après la radicalisation islamiste du mouvement indépendantiste de Tchétchénie.



Moscou était parvenu à étrangler peu à peu les groupes djihadistes du Caucase, en les combattant, non sans multiplier les exactions. Mais cette focalisation sur le danger islamiste a peu à peu laissé place à l'obsession de Vladimir Poutine, héraut de la puissance russe, pour l'Ukraine, culminant avec l'invasion de février 2022. Désormais, l'armée, la police et les services de sécurité se dédient au combat contre les "saboteurs", "terroristes" et "traîtres" à la solde de Kiev.

"Le dysfonctionnement des autorités (russes) est évident, elles sont occupées par d'autres missions liées à "l'opération militaire spéciale" (en Ukraine) et à l'Occident" présenté désormais comme l'ennemi existentiel, estime Grigori Chvedov, rédacteur en chef du média indépendant Kavkazski Ouziol (www.kavkaz-uzel.eu), désigné "agent de l'étranger" en Russie. Pour lui, les attaques au Daguestan témoignent d'une "situation explosive" dans tout le Caucase russe. Mais Moscou "pense que la source de terrorisme est l'Ukraine et pas les terroristes ayant grandi au Daguestan. (...) Le danger est de sous-estimer l'hypothèse d'une menace islamiste", souligne Chvedov auprès de l'AFP.

Les autorités russes, sans jamais avancer de preuves, ont par exemple accusé Kiev et l'Occident d'avoir joué un rôle dans l'attaque du Crocus City Hall, pourtant revendiquée par l'EI.



Pour Alexandre Baounov, expert russe au centre Carnegie, un groupe de réflexion que la Russie a contraint de fermer à Moscou, le conflit en Ukraine a aussi fortement fragilisé la coopération russo-occidentale en matière de renseignement. "La guerre en Ukraine a compliqué et réduit au minimum les échanges entre services spéciaux occidentaux et russes, qui, avant ça, ont échangé pendant près de trois décennies des infos sur les islamistes radicaux", écrit-il dans une note publiée sur Facebook.

En mars, quelques jours avant l'attentat de Moscou, Washington avait publiquement averti le Kremlin sur la possible d'une attaque terroriste dans la capitale. Des déclarations alors balayées par le pouvoir russe, qui les avait qualifiées de tentative de déstabilisation avant la présidentielle russe.

"Ce qui se passe dans le Caucase est un nouvel exemple montrant que le régime a perdu le contrôle de certaines zones, ce qui est inattendu pour lui, alors que la guerre (en Ukraine) est censée l'avoir consolidé", souligne Alexandre Baounov.

Pour lui, le retour des attentats, comme celui du Crocus et des attaques contre les forces de l'ordre dans le Caucase, typiques des années 1990/2000, a une "raison principale".

Le conflit en Ukraine, selon lui, a chamboulé l'organisation des forces de l'ordre et détruit "dans de nombreux endroits le système de gestion construit pendant des décennies en temps de paix". "Les opérations militaires donnent l'impression d'un renforcement de l'appareil de l'Etat, d'une simplification de la transmission des signaux et de l'exécution, mais en réalité, ça peut être l'inverse", avertit-il.