DIRECT - L'éventuelle aide américaine à l'Ukraine "ne changera "rien" affirme le Kremlin

Le parquet fédéral allemand a annoncé l'arrestation de deux espions russes présumés, soupçonnés d'avoir planifié des actes de sabotage y compris contre des "installations des forces armées américaines" afin de saper le soutien militaire à l'Ukraine.

Les deux hommes, qui possèdent également la nationalité allemande, ont été interpellés à Bayreuth, ville de Bavière, dans le sud-est du pays. Identifiés comme Dieter S. et Alexander J, ils sont accusés d'avoir effectué des repérages pour des cibles potentielles en vue d'attaques. Ils sont soupçonnés "d'avoir été actifs pour un service de renseignement étranger" dans ce que les procureurs qualifient de "cas particulièrement grave" d'espionnage.

Le principal accusé, Dieter S., échangeait des informations avec une personne liée aux services de renseignement russes depuis octobre 2023 en vue d'éventuels actes de sabotage sur le territoire allemand.

"Les actions visaient en particulier à saper le soutien militaire apporté par l'Allemagne à l'Ukraine (pour qu'elle se défende) contre la guerre d'agression russe", ont déclaré les procureurs.

Dieter S. se serait déclaré prêt auprès de ce contact à "commettre des attentats à l'explosif et des incendies criminels, principalement contre des infrastructures militaires et des sites industriels en Allemagne." À cette fin, Dieter S. a rassemblé des informations sur des cibles potentielles, "y compris des installations des forces armées américaines." Alexander J. s'est joint à lui à partir de la fin mars 2024, selon le parquet.

Dieter S. a pris des photos et tourné des vidéos de certaines cibles potentielles comme des transports et d'équipements militaires, puis aurait ensuite communiqué ces informations à son contact. Dieter S. est également accusé d'appartenir à une organisation terroriste étrangère. Les procureurs le soupçonnent d'avoir été un combattant d'une unité armée "République populaire de Donetsk", dans l'est de l'Ukraine, entre 2014 et 2016.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a fait convoquer l'ambassadeur russe à Berlin, selon son porte-parole.