Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, annonce qu'"il y aura un candidat commun" avec Les Républicains "dans 70 circonscriptions" aux législatives du 30 juin. Il salue un "accord historique". "J'ai procédé, avec LR et (leur) président Eric Ciotti, à l'investiture de 70 candidats", déclare Jordan Bardella sur BFMTV et RMC. Il affirme vouloir obtenir la "majorité la plus large possible" face au "péril de l'extrême gauche".

"Avec Les Républicains, on est d'accord sur un certain nombre de points: la défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité et la réduction drastique des flux migratoires", insiste le chef de file de l'extrême droite, sans toutefois dévoiler les noms des candidats investis. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a en revanche commencé à révéler une partie de la liste sur France 2, citant la conseillère régionale d'Ile-de-France Babette de Rozière, l'ancien magistrat Charles Prats et l'ex-éditorialiste de CNews Guillaume Bigot.