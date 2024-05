Une frappe aérienne israélienne a fait au moins sept morts et de nombreux blessés tôt ce matin dans la ville de Gaza, annonce un hôpital local. Une frappe aérienne sur un appartement a tué sept membres de la famille al-Louh dans la ville de Gaza (nord), a indiqué l'hôpital al-Ahli. Tôt ce matin, des témoins ont aussi fait état de tirs et de frappes dans le centre et le sud de la bande de Gaza, notamment dans le secteur de Rafah.