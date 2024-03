DIRECT - L'offensive militaire israélienne se poursuit dans la bande de Gaza

L'offensive militaire israélienne contre le mouvement islamiste palestinien Hamas se poursuit vendredi dans la bande de Gaza alors que la Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné à Israël d'assurer "une aide humanitaire de toute urgence" à la population civile sur place, menacée de famine.

Des Palestiniens font la queue pour obtenir de la nourriture à Rafah, dans la bande de Gaza, le 23 février 2024. @Photo AP/Fatima Shbair

Les affrontements des derniers mois ont aussi exacerbé les tensions régionales entre Israël et "l'axe de la résistance", rassemblement de mouvements armés soutenus par son ennemi iranien et comprenant notamment le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais et les Houthis yéménites.