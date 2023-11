DIRECT - L'OMS a "perdu le contact" avec l'hôpital al-Shifa, "encerclé" par l'armée israélienne

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, veut "autre chose" que l'Autorité palestinienne, présidée par Mahmoud Abbas, pour diriger la bande de Gaza après la guerre qu'il y mène pour "éradiquer" le Hamas.

"Il ne pourra pas y avoir une autorité dirigée par quelqu'un qui, plus de 30 jours après le massacre (du 7 octobre ndlr), ne l'a toujours pas condamné (...). Il faudra autre chose là-bas. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il y ait notre contrôle sécuritaire, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. Il nous faut un contrôle sécuritaire total avec la possibilité d'entrer quand nous le voulons pour déloger les terroristes qui peuvent émerger de nouveau [...] Il n'y aura pas d'autorité civile qui enseigne à ses enfants la haine d'Israël, la haine des Israéliens." L'Autorité palestinienne et Israël ont souvent été accusés d'enseigner la violence et la haine ou de diaboliser l'autre dans leurs programmes scolaires.

"Sur le jour d'après, Gaza sera démilitarisée, il n'y aura plus de menace venue de Gaza sur Israël. Le massacre du 7 octobre a définitivement prouvé que tout endroit qui n'est pas sous contrôle sécuritaire israélien verra un retour de la terreur, a-t-il poursuivi. Cela s'est vérifié en Cisjordanie."

La Cisjordanie constitue l'autre territoire palestinien occupé par Israël. L'armée israélienne a multiplié depuis le début de la guerre les incursions jusqu'au coeur de villes théoriquement sous le contrôle unique de l'Autorité palestinienne.