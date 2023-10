"J'ai eu tort. Ce que j'ai dit après la conférence de presse n'aurait pas du être dit et je m'en excuse. Je soutiens totalement tous les responsables sécuritaires. Je soutiens le chef d'état-major, les commandants, et les soldats de Tsahal (armée israélienne) qui sont au front et qui se battent pour notre foyer. Ensemble nous vaincrons", a écrit Benjamin Netanyahu sur X (ex-Twitter).

Dans un premier temps, Benjamin Netanyahu a reproché aux responsables sécuritaires d'avoir sous-estimé les risques d'une attaque d'envergure du Hamas, dans un message sur X au milieu de la nuit qu'il a ensuite supprimé.

"Jamais, en aucune circonstance, le Premier ministre n'a été alerté sur les intentions belliqueuses du Hamas, a-t-il écrit. Tous les responsables sécuritaires, y compris le chef des renseignements militaires et le chef de la sécurité intérieure, estimaient que le Hamas craignait d'agir et cherchait un arrangement. C'est l'évaluation qui a été soumise plusieurs fois au Premier ministre et au cabinet par tous les responsables sécuritaires et la communauté du renseignement. Jusqu'au moment où la guerre a éclaté."

Lors de sa conférence de presse, hier, avec le ministre de la Défense Yoav Gallant et Benny Gantz, membre du cabinet de guerre restreint, le Premier ministre avait admis "un terrible échec."

Nombre d'analystes politiques en Israël estiment que la suite de sa carrière politique est fortement compromise pour n'avoir pas été en mesure d'assurer la protection de sa population, l'un de ses slogans électoraux.