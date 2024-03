DIRECT - L'ONU appelle à "inonder" Gaza d'aide pour sauver les enfants mourant de faim

Le Hamas "rejette" et "déplore" le rapport publié par l'ONU sur les violences sexuelles commises lors de l'attaque du 7 octobre en Israël, indique le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Les "allégations" concernant des viols et violences sexuelles commises par les membres du Hamas lors de cette attaque sont "fausses" et "infondées" et le rapport de l'Onu "ne cite aucun témoignage de victimes", affirme le Hamas.