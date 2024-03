DIRECT - L'ONU appelle à une désescalade "immédiate" entre Israël et le Liban

"Quand il pleurait, ils le menaçaient avec une arme", raconte Bat-Sheva Yahalomi, en égrenant les brimades et tortures psychologiques que son fils de 12 ans, Eitan, dit avoir endurées pendant ses 52 jours de captivité à Gaza.

L'ex-otage israélien Eitan Yahalomi, 12 ans, lors de son arrivée au centre médical Sourasky de Tel Aviv le 27 novembre 2023. © forces de la défense israélienne via AP

Dans un entretien téléphonique accordé à l'AFP, sa première interview à un média international depuis la libération de son fils, cette Franco-israélienne dont le mari Ohad est toujours otage, veut témoigner de "l'horreur" qu'à vécue son garçon à Gaza.

Eitan a été enlevé le 7 octobre avec sa mère et ses deux soeurs de 10 et 2 ans, dans leur maison du kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël, mais Madame Yahalomi et ses filles ont réussi à s'échapper, à la faveur d'une chute de la moto de leur ravisseur.

Le garçon, lui, s'est retrouvé dans la bande de Gaza comme plus de 250 personnes capturées ce jour-là. "Il a reçu des coups quand il est arrivé, puis ils l'ont mis seul dans une cellule avec des barreaux et il est resté seul 16 jours sous la garde d'hommes armés du (mouvement islamiste palestinien) Hamas", raconte sa mère.

À sa sortie 52 jours plus tard, dans le cadre d'un accord de trêve qui a permis la libération de plus de cent personnes, en majorité des femmes et des enfants, Eitan a raconté son expérience à sa mère. "Il m'a tout raconté", dit-elle encore bouleversée par le témoignage glaçant de son fils. "Il dormait par terre et était affamé tout le temps, il recevait une pita et un concombre par jour", se souvient-elle des confidences de son fils.

"Ils l'ont forcé à regarder des films qu'ils disaient avoir filmés le 7 octobre, et quand il pleurait, ils le menaçaient avec une arme", dit-elle, sans vouloir entrer dans le détail des images "atroces" auxquelles son fils dit avoir été exposé.

Placé sous surveillance constante d'hommes, isolé, il ignorait tout du sort de sa famille. Ses ravisseurs lui ont raconté des histoires contradictoires, plongeant l'enfant dans une "terrible incertitude". Au bout de 16 jours, il a été emmené à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et enfermé dans une petite pièce avec dix autres otages dont cinq enfants, ce dont a témoigné, après sa libération, une femme ayant été détenue avec lui. "Il s'est douché deux fois en 52 jours et n'a pas dormi une seule fois sur un lit ou un matelas", raconte sa mère.

À l'hôpital Nasser, il a pu enfin partager ses peurs avec les autres otages, mais sans rien apprendre du sort de ses proches. Depuis son retour, il parle tout le temps de sa captivité, dort avec sa mère et n'a pas réussi à reprendre une vie normale.

"Il fait tout le temps des cauchemars, il est fort mais il ne va pas bien... Eitan est encore dans le 7 octobre", confie sa mère.

L'enfant a célébré la semaine dernière sa bar-mitzva (cérémonie de passage à l'âge adulte à 13 ans dans le judaïsme), en famille mais "sans festivités" et surtout sans son père. "Les enfants me posent des questions sur leur père, mais je n'ai aucune réponse", dit Madame Yahalomi, qui espère toujours le retour de son mari. Elle l'a vu la dernière fois le 7 octobre, blessé, devant leur maison.