DIRECT - À l'ONU, l'Ukraine fustige la Russie qui "ignore la voix" du monde

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères accuse la Russie d'"ignorer la voix" de la majorité, lors d'une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU deux ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Dmytro Kouleba à l'assemblée générale de l'ONU ce 23 février 2024. © AP Photo/Mary Altaffer

"Malheureusement, la Russie ignore la volonté de la majorité mondiale, elle continue son agression, et continue de jeter de plus en plus d'hommes dans les flammes de la guerre", a déclaré Dmytro Kuleba. "La Russie ne peut pas ignorer la voix de la majorité du monde si nous adoptons une position de principe et agissons ensemble", a-t-il ajouté, appelant tous les États membres à participer à une conférence pour la paix qui doit être organisée en Suisse.

De nombreux ministres européens des Affaires étrangères ont fait le déplacement à l'ONU aujourd'hui, du britannique David Cameron au Français Stéphane Séjourné, pour cette réunion de l'Assemblée générale et une autre du Conseil de sécurité plus tard dans la journée.

Les Occidentaux tenaient à afficher leur soutien politique à l'Ukraine au moment où l'armée ukrainienne est fragilisée par le blocage de l'aide américaine, l'échec de sa contre-offensive estivale et un manque croissant d'hommes et de munitions.

Mais contrairement à l'an dernier, la journée ne sera pas marquée par un vote, dans un contexte où la guerre entre Israël et le Hamas est désormais au centre des batailles diplomatiques onusiennes.

En février 2023, l'Assemblée générale de l'ONU avait exigé à nouveau un retrait "immédiat" des troupes russes ayant envahi l'Ukraine un an plus tôt, votant à une majorité écrasante (141 pour, 7 contre, 32 abstentions) une résolution appelant aussi à une paix "juste et durable".

Trois précédentes résolutions liées à l'invasion russe avaient recueilli entre 140 et 143 voix pour, avec une poignée de pays votant systématiquement contre (Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord) et moins de 40 s'abstenant.