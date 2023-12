DIRECT : l'ONU regrette que le monde soit "blasé" face à la guerre en Ukraine

Le Royaume-Uni et la France soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire", a assuré mardi à Paris le chef de la diplomatie britannique David Cameron, estimant "essentiel que Poutine perde" la guerre.

Londres et Paris "ont été de solides soutiens de l'Ukraine et continueront à l'être aussi longtemps que nécessaire", a déclaré David Cameron lors d'un point de presse conjoint avec son homologue française Catherine Colonna.

Si ce soutien se poursuit, "je n'ai pas de doute que (le président russe Vladimir) Poutine perdra, et il est essentiel qu'il perde", a-t-il dit.

"Le premier acte a été l'échec stupéfiant de la Russie à atteindre ses objectifs. Le second acte a été la résistance éclatante des Ukrainiens qui ont repoussé les Russes. Et bien sûr le troisième acte est plus difficile", a-t-il relevé, alors que l'Ukraine rencontre des difficultés sur le terrain face aux forces russes.

"Le quatrième acte reste à écrire et nous devons faire en sorte qu'il le soit dans le bon sens", a-t-il ajouté.

"Nos deux pays, main dans la main depuis le début, travaillent ensemble pour faire en sorte que l'agression russe ne puisse être récompensée", a déclaré pour sa part Catherine Colonna.