DIRECT - L'ONU va "cesser ses opérations humanitaires sous 48 heures", faute de carburant

Les États-Unis ont annoncé dimanche avoir mené "des frappes de précision sur des installations dans l'est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran et des groupes affiliés à l'Iran, en réponse aux attaques continues contre le personnel américain en Irak et en Syrie".

Au total, huit combattants affiliés à l'Iran ont été tués dans des frappes américaines qui ont visé deux sites dans l'est de la Syrie. Ces frappes ont été menées en réponse aux attaques contre du personnel américain dans la région, a indiqué lundi une ONG.



Pourquoi les États-Unis, alliés d'Israël, ciblent l'Iran et la Syrie ?



La guerre entre Israël et le Hamas a débuté après l'attaque surprise de l'organisation islamiste palestinienne le 7 octobre en Israël, qui a fait plus de 1.200 morts selon les autorités israéliennes.



C'est la troisième fois en moins de trois semaines que l'armée américaine prend pour cible des sites en Syrie liés à l'Iran.



Ces frappes sont menées par Washington, allié d'Israël, en réponse à la multiplication des attaques de groupes pro-iraniens visant son armée en Syrie et en Irak - plus de 45 depuis le 17 octobre.



Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, "l'axe de la résistance" comprenant le Hezbollah libanais et les formations affiliées à l'Iran dans la région, du Yémen à l'Irak en passant par la Syrie, revendiquent des attaques contre Israël et son allié américain.