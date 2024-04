DIRECT - L'Onu veut une enquête internationale sur les fosses communes découvertes dans des hôpitaux palestiniens

L'armée israélienne dément les accusations palestiniennes "infondées" selon lesquelles elle a enterré des corps de Palestiniens dans des fosses communes dans un hôpital de la bande de Gaza, disant y avoir déterré puis ré-enterré des corps à la recherche de ceux d'otages. "Les accusations selon lesquelles l'armée israélienne a enterré des corps de Palestiniens sont sans fondement", assure-t-elle.

"Durant son opération dans la zone de l'hôpital Nasser" de la ville de Khan Younès, "pour tenter de localiser des otages et des disparus, des corps enterrés par des Palestiniens ont été examinés (...) avec prudence et uniquement dans les endroits où des renseignements faisaient état de la possible présence d'otages", explique l'armée, assurant "avoir préservé la dignité des défunts". "Les corps examinés n'étant pas ceux d'otages ont été remis à leur place", a ajouté l'armée.

Un responsable de la Défense civile de la bande de Gaza affirme à l'AFP que ses équipes avaient découvert depuis samedi les corps d'environ 340 personnes dans des fosses communes dans l'enceinte de l'hôpital Nasser. Certains corps avaient les mains liées, a-t-il ajouté.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur... Dr Mohammed, de la Défense civile de Gaza : "Un cimetière a été aménagé à l'hôpital Nasser pendant la période de siège. Il y avait un certain nombre de martyrs que les familles n'ont pas pu enterrer après l'invasion du cimetière de Khan Younès et de ses environs, dans le quartier Autrichien. Les familles n'ayant pas pu les enterrer, certains corps ont été enterrés ici, dans ce cimetière, qui n'en est pas vraiment un, dans l'enceinte de l'hôpital Nasser. Nous avons été surpris, lorsque nous les avons retirés, de constater que le nombre mentionné était, comparé au nombre que l'on connaissait, un nombre très élevé. La différence est très importante. Cela indique qu’il y a eu un massacre et un crime de commis dans l’enceinte de l’hôpital Nasser." Khan Younès, 22 avril 2024

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Türk, s'est dit "horrifié par les destructions de l'hôpital Nasser et celui d'Al-Chifa", dans la ville de Gaza, "et par la découverte annoncée de fosses communes dans et autour de ces sites".

Il appelle à une enquête "indépendante, sincère et transparente sur les morts", réclamant qu'elle inclue des enquêteurs internationaux, "vu le climat d'impunité qui prévaut".

"Les hôpitaux ont droit à une protection très spéciale en vertu du droit humanitaire international. Et tuer intentionnellement des civils, des détenus et d'autres personnes considérées hors de combat est un crime de guerre", a-t-il averti.

L'armée israélienne affirme dans son message à l'AFP avoir récemment arrêté environ "200 terroristes" à l'intérieur de l'hôpital Nasser, lors d'une "opération précise et ciblée" contre le mouvement palestinien Hamas dans ce secteur, sans infliger de "dégâts à l'hôpital, aux patients et au personnel médical". "Des médicaments destinés aux otages ont été découverts, jamais remis et non utilisés", ainsi qu'un "grand nombre de munitions", assure l'armée israélienne.