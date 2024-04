DIRECT - L'ONU votera jeudi sur la requête palestinienne de devenir un État membre à part entière

La France "condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis par des colons contre des civils palestiniens en Cisjordanie", et appelle les autorités israéliennes "à traduire sans délai les auteurs de ces violences en justice", indique un communiqué du ministère français des Affaires étrangères publié hier soir.

La mort, ce week-end, d'un adolescent israélien assassiné dans des circonstances inconnues en Cisjordanie occupée a provoqué d'importantes représailles de colons. Ils ont attaqué des villages, incendié des maisons et des voitures, tuant au moins deux personnes. En outre, deux Palestiniens ont été tués par balles lundi dans le nord de la Cisjordanie occupée après des heurts avec des colons israéliens, a indiqué lundi le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

La France "condamne le meurtre" de l'adolescent israélien ce week-end "qui ne saurait en aucune manière justifier ces violences", selon le communiqué du ministère.

Paris fustige également "avec la plus grande fermeté les actes de violence commis par des colons contre des civils palestiniens en Cisjordanie. Ces attaques armées coordonnées, menées en présence de l’armée israélienne, ont déjà causé la mort de quatre civils palestiniens", ajoute le communiqué, qui dénonce des "actes inacceptables".

"Ces violences sont la conséquence de la poursuite de la politique de colonisation qui attise les tensions et constitue une violation grave du droit international [...] La France, qui a déjà pris des mesures contre les colons violents, envisage de nouvelles mesures en lien avec ses partenaires", souligne le communiqué.

De son côté, le Royaume-Uni a appelé à la fin des violences "inacceptables" commises par des colons israéliens. "Le Royaume-Uni s'alarme du niveau de violence" en Cisjordanie après la mort "épouvantable" d'un adolescent israélien, a déclaré un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

"De violentes attaques de la part de colons extrémistes israéliens ont depuis conduit à ce que soient tués quatre Palestiniens", rappelle la diplomatie britannique. Plus de 75 personnes ont en outre été blessées, selon Londres. "De telles violences envers des civils sont complètement inacceptables et doivent cesser immédiatement", a poursuivi la diplomatie britannique,.

Londres estime qu'"il est essentiel que les autorités israéliennes ramènent le calme et conduisent des enquêtes urgentes et transparentes sur tous les décès, et fassent en sorte que tous les auteurs violents soient traduits en justice et rendent des comptes pour leurs actes."