DIRECT : l'UE ouvre sa porte à l'Ukraine, mais échoue à confirmer une nouvelle aide

Le Japon a annoncé ce vendredi 15 décembre, de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine, qui visent une soixantaine d'entreprises et organisations en Russie mais aussi dans une poignée d'autres pays.

Tokyo a rajouté sur sa liste de sanctions 57 organisations en Russie et six autres dans des pays comme les Emirats arabes unis, l'Arménie, la Syrie et l'Ouzbékistan, selon un communiqué du ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).