DIRECT - L'UE tente de faire fléchir le veto de la Hongrie sur l'Ukraine

Vladimir Poutine, ragaillardi par les difficultés de l'Ukraine et les tergiversations occidentales, se présente à une séance marathon de questions de journalistes et de citoyens, une semaine après avoir annoncé son intention de rester au Kremlin au moins jusqu'en 2030. Confiant qu'en 2024 le temps jouera en sa faveur en Ukraine et que les revers de son armée en 2022 appartiennent au passé, M. Poutine a décidé de reprendre cet exercice de questions-réponses auquel il avait renoncé l'année dernière.

Il doit répondre aux questions, triées par le Kremlin, de journalistes et de citoyens pour faire le "bilan de l'année". D'ordinaire il a deux rendez-vous de ce type par an: l'un avec la presse, l'autre avec ses compatriotes. Cette fois-ci les exercices ont été fusionnés. L'an passé, ces spectacles politiques n'avaient pas eu lieu, les troupes russes essuyant des revers et l'économie souffrant sous les sanctions.