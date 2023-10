DIRECT - L'Ukraine accusée d'être derrière une attaque contre un ex-député ukrainien

Entouré de bougies et d'une boule de cristal, le voyant ukrainien Roman Zavydovskiï s'adresse aux spectateurs de ses vidéos postées sur les réseaux sociaux. "Je vous assure que la guerre totale se terminera en 2024". Kiev et les analystes militaires indépendants étant incapables de prédire la suite du conflit qui dure depuis 20 mois, certains Ukrainiens se tournent désormais vers des astrologues, des tarologues, des sorciers et des magiciens pour prédire le futur.

La plupart de ceux qui consultent Roman Zavydovskiï lui demandent "à quand la fin de la guerre", dit-il. La deuxième question la plus fréquente? "Quand Poutine va-t-il mourir ?". Les prédictions des voyants les plus populaires du pays atteignent des centaines de milliers de vues sur YouTube et TikTok.

"La victoire est déjà en route, mais vous devez comprendre qu'elle ne se fera pas en un jour", dit ainsi le magicien Serguiï Kobzar dans une vidéo. En Ukraine, pays orthodoxe où la religion fut longtemps réprimée sous l'URSS, l'intérêt pour diverses croyances grandit - dont l'occulte. Et la guerre y est pour beaucoup, explique Lidia Smola, une psychologue et experte en politique.