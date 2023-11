DIRECT - L'Ukraine annonce avoir abattu des drones et des missiles russes

Seize ressortissants étrangers ont été formellement accusés en Pologne d'espionnage, de préparation d'actes de sabotage et de collecte d'informations au profit de la Russie, indique le bureau du coordinateur des services spéciaux.

"L'acte d'accusation a été transmis au tribunal" contre ce réseau d'espions démantelé en mars, selon un communiqué du bureau.

"Les tâches qui leur étaient assignées, comprenaient l'identification de bâtiments militaires et d'infrastructures sensibles, la surveillance et la documentation des transports d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine et la préparation de déraillements de train", a ajouté le bureau.

Il affirme que l'intégralité des accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, dont des opérations de propagande qui visaient à déstabiliser les relations polono-ukrainiennes ainsi qu'à susciter en Pologne des sentiments hostiles à l'Ukraine.

Le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro a déclaré sur le réseau social X que tous les accusés risquaient 10 ans de prison.

En mars, après l'interpellation des membres de ce réseau, le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski avait indiqué qu'il s'agissait de citoyens étrangers de pays situés "au-delà des frontières orientales de la Pologne".

L'Agence de sécurité intérieure (ABW) avait indiqué a l'époque avoir saisi du matériel électronique, ainsi que des traceurs GPS qui devaient être installés sur les convois d'aide à l'Ukraine.

La radio privée polonaise RMF avait indiqué pour sa part que le groupe avait posé des dizaines de caméras enregistrant et transmettant les données sur le trafic ferroviaire, notamment à proximité de l'aéroport de Jasionka, près de Rzeszow (sud-est).

Des missiles Patriot à l'aéroport de Rzeszow-Jasionka , le 25 mars 2022. L'aide américaine transite par cet aéroport polonais. © AP Photo/Evan Vucci, File

Cet aéroport est l'un des principaux points de transfert d'armes et munitions occidentales vers l'Ukraine.