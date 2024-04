Les services russes de sécurité (FSB) annoncent avoir saisi des dizaines de kilos d'explosifs en provenance d'Ukraine, dissimulés dans des icônes orthodoxes et qui auraient transité par l'UE. La saisie a été effectuée lors d'une inspection d'une cargaison d’icônes et d'objets religieux dans la région de Pskov (nord-ouest), à la frontière entre la Russie et la Lettonie, a indiqué le FSB dans un communiqué.

Il s'est félicité d'avoir ainsi mis fin au "trafic transfrontalier d'explosifs en provenance d'Ukraine via des pays de l'Union européenne". Selon le FSB, les explosifs ont été transportés vers la Russie depuis l'Ukraine via la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Au total, 70 kilos d'explosifs artisanaux, ainsi que des engins improvisés "dissimulés dans des icônes et prêts à être utilisés" ont été saisis, selon la même source.