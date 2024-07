DIRECT - L'Ukraine devrait rester sur la défensive "jusqu'en 2025", selon des responsables occidentaux

"Trois personnes ont été tuées et cinq blessées à la suite de l'agression russe aujourd'hui", a écrit Oleksandr Prokoudine, gouverneur de la région méridionale de Kherson, sur les réseaux sociaux. Les trois victimes étaient deux femmes de 72 et 50 ans et un homme de 41 ans, a-t-il précisé.

Oleg Synegubov, son homologue de la région de Kharkiv, a lui indiqué que les frappes russes contre une "infrastructure civile" dans le village de Budy ont tué deux personnes et en avaient blessé 22 autres. Le village est situé au sud-ouest de la capitale régionale Kharkiv, dans la zone nord de la ligne de front.

L'armée ukrainienne a indiqué, dans son point quotidien, que la région de Kharkiv, qui fait l'objet d'une nouvelle offensive russe depuis deux mois, était "sous des bombardements constants par des avions ennemis."