DIRECT - L'Ukraine et les États-Unis ont "commencé à travailler sur un accord de sécurité"

La Norvège, pays qui en proportion a déjà apporté l'un des plus gros soutiens à l'Ukraine, envisage une "hausse" significative de son aide, déclare le chef de sa diplomatie.

Le pays scandinave s'est jusqu'à présent engagé à consacrer à l'Ukraine une aide civile et militaire de 75 milliards de couronnes (6,5 milliards d'euros) sur la période 2023-2027.

Son Premier ministre, le travailliste Jonas Gahr Støre, a indiqué ce week-end que cette enveloppe pourrait être relevée, comme l'exige aussi une partie de l'opposition de droite.

"On parle d'une augmentation significative, qui soit vraiment pertinente par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent", a précisé le ministre des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Oslo. Son montant n'a pas encore été arrêté, a-t-il précisé, car il doit faire l'objet de discussions avec les autres partis.

Alors que l'Ukraine, en mal de munitions et de recrues, est en difficulté sur le front de l'Est face à l'offensive russe, la Chambre américaine des représentants a adopté samedi, après de longues et laborieuses tractations, un plan d'aide de 61 milliards de dollars.

"La sonnette d'alarme a retenti à travers l'Occident (...) Le sentiment général est que nous devons tous en faire davantage et que personne n'en fait assez", a dit Barth Eide, interrogé sur le risque que cette nouvelle aide américaine ne nourrisse une certaine complaisance en Europe. "On ne peut pas être complaisant en se disant qu'on paie beaucoup. Nous devons vraiment réfléchir à la manière dont cela se termine stratégiquement. Et la victoire de la Russie n'est pas une option", a ajouté le ministre qui s'est rendu la semaine dernière en Ukraine.

La Norvège, gros producteur d'hydrocarbures qui a largement tiré parti de l'envolée des cours attisée par l'invasion russe de l'Ukraine, est l'un des principaux contributeurs de l'aide à Kiev, selon le classement de l'Institut Kiel.

Le pays scandinave et l'Ukraine doivent prochainement signer un accord bilatéral de sécurité, avait indiqué Barth Eide durant sa visite à Kiev.