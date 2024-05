DIRECT - L'Ukraine indique avoir frappé des sites énergétiques russes

L'Ukraine revendique avoir frappé un terminal pétrolier et une sous-station électrique respectivement dans les régions de Belgorod et de Lipetsk, dans l'ouest de la Russie, non loin de la frontière ukrainienne.



"Des explosions ont eu lieu au terminal pétrolier de Oskolneftesnab près de la localité de Stari Oskol, ainsi qu'à la sous-station de Ieletskaïa d'une capacité de 500 kW", a indiqué une source au sein du secteur de la défense ukrainienne, précisant qu'il s'agissait d'une opération des services spéciaux (SBU) menée avec des drones d'attaque.