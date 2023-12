Direct démarré le 1er décembre 2023 à 8H TU.

DIRECT : l'Ukraine rapporte une nouvelle attaque nocturne de la Russie avec des missiles et 25 drones

L'Ukraine a annoncé ce vendredi 1er décembre avoir essuyé dans le Sud et l'Est du pays une nouvelle attaque aérienne nocturne de la Russie avec 25 drones de fabrication iranienne et deux missiles.

Les horaires sont affichés en temps universel.