DIRECT - L'Ukraine revendique des frappes destructrices sur des aérodromes de l'armée russe

Rappeler aux téléspectateurs du monde entier que "la guerre en Ukraine continue" et touche des gens comme eux, sans tomber dans la propagande, c'est l'objectif de la série ukrainienne "In her car", tournée en plein conflit et projetée cette semaine au Mipcom à Cannes. Le projet, co-produit par Gaumont, avait été dévoilé sur la Croisette l'année dernière pour illustrer la résilience de l'industrie télé ukrainienne, à l'occasion du plus grand marché international de l'audiovisuel.

Un an plus tard, six épisodes sur dix ont été tournés et une dizaine de diffuseurs européens ont participé à son financement, comme France Télévisions. On y suit Lydia (Anastasia Karpenko), une psychologue qui, au lendemain de l'invasion russe du 24 février 2022, décide de transporter des réfugiés dans sa voiture. A cette séance de thérapie improvisée se mêlent des flashbacks montrant l'ancienne vie des passagers, remise en perspective.