DIRECT - L'Ukraine revendique une frappe de drone contre une raffinerie russe à 1.200 km de sa frontière

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol s'engage à cultiver une "bonne relation" avec la Russie tout en entretenant des liens étroits avec l'Ukraine, vers laquelle il exclut toutefois toute livraison directe d'armes.

La Corée du Sud est un important exportateur d'armement, auquel les États-Unis et ses alliés européens demandent de faire davantage pour aider Kiev. Mais Yoon a souligné aujourd'hui en conférence de presse que la "position ferme" du pays était de ne fournir aucune arme létale aux pays en conflit.

Des Coréens regardent un écran télévision lors de la retransmission en direct du point presse du président Yoon Suk Yeol dans la gare de Séoul ce 9 mai 2024. © AP Photo/Ahn Young-joon



Séoul "fait de son mieux pour fournir une aide humanitaire et une aide à la reconstruction en accord avec l'esprit de la constitution", a déclaré le président.

Selon Yoon, les relations de son pays avec Moscou ont été froissées par ce que Séoul et Washington présentent comme des livraisons d'armes de la Corée du Nord à destination de la Russie pour être utilisées en Ukraine. "L'exportation d'armes offensives de Corée du Nord non seulement soutient la conduite illégale de la guerre concernant l'Ukraine, mais aussi viole clairement les (...) sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU liées aux armes nucléaires nord-coréennes", déclare Yoon Suk Yeol. Malgré cela, "la Russie est un pays avec lequel nous entretenons une bonne relation depuis longtemps", dit-il.

"Nous coopérerons sur la base du cas par cas, et il se peut que nous nous opposions ou restions sur nos gardes selon nos différences de positions, mais nous gérerons notre relation avec la Russie aussi harmonieusement que possible", déclare-t-il.

Séoul ambitionne de devenir le quatrième plus grand exportateur d'armes au monde, derrière les États-Unis, la Russie et la France, un objectif désormais réalisable, selon des experts du secteur. Le pays a déjà vendu des obus d'artillerie à Washington, mais dans le cadre d'un accord d'"utilisateur final", ce qui signifie que l'armée américaine est celle qui utilise ces munitions.