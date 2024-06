La conférence de paix sur l'Ukraine, qui a réuni samedi et dimanche en Suisse plus de 90 pays, en l'absence de la Russie et de la Chine, a abouti à "zéro" résultat, a estimé lundi le Kremlin.

"Si on parle des résultats de cette rencontre, ils sont proches de zéro", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Selon lui, beaucoup de ses participants comprennent "que toute discussion sérieuse n'a aucun avenir sans la présence de la Russie".