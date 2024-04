DIRECT - L'Ukraine va prendre des mesures pour faire rentrer les hommes en âge de combattre de l'étranger

Une attaque nocturne de drones russes a fait neuf blessés dont quatre enfants à Odessa, grande ville portuaire sur la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional mardi.

Cette énième frappe russe contre Odessa a "endommagé des immeubles résidentiels" et provoqué un incendie, a précisé le gouverneur Oleg Kiper sur Telegram.

Parmi les blessés figurent deux bébés de moins d'un an et deux enfants de neuf et 12 ans, qui ont été hospitalisés, ainsi que trois adultes, a indiqué le gouverneur.

Odessa et sa région sont très régulièrement visées par des frappes depuis le début de l'invasion russe il y a deux ans. À la mi-mars, 20 personnes ont été tuées et 70 blessées dans l'une des pires attaques de missiles russes sur Odessa.

