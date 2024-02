DIRECT : l'Ukraine vote en première lecture pour un projet de loi controversé sur la mobilisation militaire

Au moins cinq personnes ont été tuées mercredi en Ukraine, dont quatre dans un immeuble résidentiel de la capitale après une nouvelle attaque aérienne "massive" de la Russie, en pleine visite du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Présent à Kiev depuis la veille, Josep Borrell a dû se réfugier dans un abri antiaérien, a constaté un journaliste de l'AFP.

Énième attaque massive contre notre Etat. Six régions ont été visées par l'ennemi.

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur Telegram.

Plusieurs vagues de missiles et de drones se sont abattus sur le pays, faisant au moins trois morts à Kiev et un autre à Mykolaïv (sud), selon les autorités respectives, et infligeant des dommages à des sites résidentiels.