DIRECT - "L'UNRWA est une planche de salut humanitaire", écrit la mission pilotée par l'ex-cheffe de la diplomatie française

Le Hezbollah libanais annonce avoir visé un quartier général militaire dans le nord d'Israël avec des "dizaines" de roquettes Katioucha, "en réponse" à des raids ayant visé des villages du sud du Liban.

La frontière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs quasi-quotidiens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, il y a plus de six mois. Depuis environ une semaine, le mouvement chiite, allié du Hamas, a intensifié ses frappes contre des sites militaires israéliens sur fond de tensions entre Israël et l'Iran.

Dans un communiqué, le Hezbollah pro-iranien a revendiqué le bombardement "du quartier général de commandement de la 3e brigade d'infanterie de la 91e division à la base d'Aïn Zeitim, avec des dizaines de roquettes Katioucha". Il a déclaré que les bombardements étaient intervenus "en réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre des villages du sud et des habitations civiles, les plus récentes étant à Srifa, al-Adissa et Rab el- Thalathine". Ces villages du sud du Liban ont été soumis à des frappes israéliennes lundi, a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise (Ani, officielle).

L'armée israélienne a pour sa part indiqué qu"environ 35 tirs ont été identifiés en provenance du Liban vers la région d'Ein Zeitim, dans le nord d'Israël. Aucun blessé n'a été signalé."

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre dans la bande de Gaza, au moins 376 personnes ont été tuées au Liban, dont 250 membres du Hezbollah et au moins 70 civils, selon un décompte établi par l'AFP à partir de déclarations du parti et de sources officielles libanaises.

Israël a pour sa part dénombré la mort de dix soldats et huit civils.