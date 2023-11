DIRECT - Malgré les blessures et les bombes russes, des ukrainiens prêts à retourner à Avdiïvka

"On m'a proposé des emplois sur des chantiers à Donetsk et Marioupol, j'ai refusé". Zoïr Kourbanov est l'un de ces travailleurs migrants d'Asie centrale qui ont quitté la Russie, face aux pressions pour l'envoyer en Ukraine occupée. Cet ouvrier du bâtiment trentenaire construit désormais des appartements dans sa ville natale, Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, après dix années passées en Russie.

La crainte de devoir partir dans les territoires ukrainiens occupés et en guerre l'a conduit à ce choix. "Rentrer, même si je gagne bien moins ici". Plus d'un an et demi après son invasion, la Russie a besoin de millions de travailleurs immigrés pour combler son manque de main d’œuvre, notamment dans les régions ukrainiennes annexées et ravagées par les combats.

Malgré le conflit, la destination reste attractive pour les ressortissants des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale : rien qu'au premier trimestre 2023, parmi les 1,29 million de migrants venus travailler en Russie, 90% sont originaires du Kirghizstan, Tadjikistan ou d'Ouzbékistan. Et Moscou cherche aussi à recruter parmi ces étrangers russophones pour repeupler les rangs de son armée. Un phénomène difficilement quantifiable, comme celui du retour des migrants par crainte d'être expédiés en Ukraine occupée.