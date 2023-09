Direct - Maroc : le bilan du séisme monte à plus de 1 300 morts, trois jours de deuil national décrété

Le président français Emmanuel Macron s'est dit "bouleversé après le terrible séisme au Maroc" et a proposé l'aide de la France. Dans un courrier adressé au roi du Maroc Mohammed VI, et dont l'AFP a pu consulter des extraits, le chef de l’État a exprimé sa "vive émotion" et sa "profonde peine" face au "terrible drame" qui a fait au moins un millier de morts.

"La France se tient d’ores et déjà prête à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux sollicitations éventuelles du Royaume du Maroc et apporter une assistance immédiate dans cette phase critique d’urgence et, lorsque le temps viendra, le soutien nécessaire à la reconstruction", a-t-il ajouté.

Tweet URL

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères français a fait état de "plusieurs collectivités territoriales" s'étant rapprochées de ses services "pour un montant d'aide de près de deux millions d'euros".

En outre, "de nombreuses entreprises françaises" ont fait part au Quai d'Orsay de leur intention de "contribuer financièrement ou en nature" à l’appui que la France apportera aux victimes du tremblement de terre, en accord avec les autorités marocaines.



Par ailleurs, à Paris, la Tour Eiffel sera éteinte samedi soir à 23h00 en hommage aux victimes. La maire de Paris a ajouté que la "solidarité sera financière" et son montant est en cours d'évaluation par les autorités marocaines et de la ville de Paris.

En outre, une réunion extraordinaire de l'Association internationale des maires francophones, dont Anne Hidalgo est la présidente, doit se tenir lundi à son initiative pour évaluer l'aide à apporter.