DIRECT-Maroc : les secouristes s'activent pour retrouver des survivants, nouveau bilan

De Lyon, Nice ou Saint-Etienne, des équipes bénévoles partent vers le Maroc pour participer aux secours.

Des pompiers lyonnais bénévoles de l'association Casc Appui sont arrivés vers 01H00 dimanche matin à Marrakech, accueillis au siège de la protection civile, et ont été dirigés à une cinquantaine de km de la capitale touristique, selon des informations relayées par la préfecture du Rhône.

Composée de quatre secouristes spécialistes de sauvetage et recherche, d'un infirmier et d'un spécialiste avec son chien, l'équipe dont le départ a été relayé par la presse locale a embarqué environ 300 kilos de matériel, selon la même source.

A Saint-Etienne, l'association PHF spécialiste de protection civile a envoyé dimanche après-midi une équipe de huit personnes à Marrakech : un médecin, deux infirmiers et trois secouristes, et du matériel, par un vol commercial depuis Lyon.