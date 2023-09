Direct - Maroc : un séisme de magnitude 7 fait plus de 1000 morts

L'Espagne a proposé samedi l'envoi de secouristes au Maroc à la suite du puissant séisme qui a fait au moins 820 morts dans ce pays, a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares.

"L'Espagne a proposé au Maroc, s'il l'estime nécessaire, à la fois des équipes de secours, ce qui est en ce moment le plus important, mais aussi son aide pour la reconstruction, une fois que ce moment sera passé", a déclaré le ministre à des journalistes en marge du sommet du G20 en Inde.

"Ce qui est important pour l'instant, c'est de sauver le plus grand nombre de vies", a-t-il souligné, en précisant que l'Unité militaire d'urgence (UME) de l'Espagne, ainsi que ses agences d'aide et son ambassade étaient "à l'entière disposition du Maroc, du peuple marocain".

L'UME est un corps des forces armées espagnoles pouvant intervenir rapidement dans des situations d'urgence telles que les incendies de forêt, les inondations et les tremblements de terre.

Selon le ministère espagnol de la Défense, une équipe de l'UME envoyée en Turquie en février dernier à la suite d'un tremblement de terre dévastateur avait aidé à sauver six personnes, dont une mère et deux enfants. Ce séisme en Turquie et en Syrie voisine a fait plus de 55 000 morts.