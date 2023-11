Direct - Mort d'un important chef militaire et de trois cadres du Hamas

L'Autorité pénitentiaire israélienne a annoncé dans la nuit de ce samedi à dimanche avoir libéré 39 prisonniers palestiniens. Cela arrive après que le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza ait relâché 20 otages, dans le cadre d'un accord entré en vigueur vendredi 24 novembre 2023.

Les prisonniers palestiniens sont tous des femmes et des adolescents de moins de 19 ans, comme les otages libérés sont tous des femmes et des enfants. L'accord est censé durer quatre jours et permettre la libération de 50 Israéliens et de 150 Palestiniens.