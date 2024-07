DIRECT - Moscou affirme avoir neutralisé plus de trente drones ukrainiens au-dessus de la Crimée

Dans son point quotidien, l'état-major de l'armée ukrainienne rapporte que la défense anti-aérienne a intercepté deux missiles guidés lancés par les forces russes durant la nuit. En outre, seize drones Shahed ont été abattus selon l'armée.

"L'ennemi a frappé avec 16 drones d'attaque de type Shahed en provenance de la région de Koursk (Russie) et trois missiles guidés en provenance du sud : deux X-59/X-69 et un X-35 [...] Les défenseurs du ciel ont ainsi réussi à abattre les 16 Shaheds et deux missiles guidés X-59 dans les régions de Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporijjia, Kiev et Kharkiv."