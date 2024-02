DIRECT : Moscou et Kiev gardent le secret sur leurs pertes militaires

Moscou et Kiev gardent le secret sur leurs pertes militaires, et la Russie dissimule le nombre de civils tués dans les zones qu'elle a conquises, à l'instar de la ville ravagée de Marioupol.

Les bilans officiels des civils tués depuis le début de l'invasion russe de février 2022 sont très en deçà de la réalité, car aucun décompte indépendant n'a jamais pu être fait, du fait de l'absence d'accès dans les territoires d'Ukraine occupés par la Russie.

Des pompiers examinent le site de l'attaque de missile russe qui a touché un immeuble dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le jeudi 15 février 2024. @Bureau du gouverneur régional de Kharkhiv, Oleh Sunyiehubov/ via AP.

En juin 2023, les autorités ukrainiennes disaient n'avoir pu dénombrer que 10.368 civils dont les corps ont été retrouvés. "Nous estimons que le plus probable est que ce nombre est cinq fois plus élevé. Donc autour de 50.000" victimes, précisait alors Oleg Gavrych, conseiller principal du chef du cabinet du président Volodymyr Zelensky.

L'ONU considère, elle aussi, que le bilan est "considérablement plus élevé" que les quelque 10.000 civils qu'elle a pu comptabiliser.