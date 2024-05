DIRECT - Moscou promet des représailles "écrasantes" en cas d'attaque contre la Crimée

La Russie met en garde l'Ukraine et ses alliés à l'approche de la conférence pour la paix en Ukraine qui se tiendra en Suisse les 15 et 16 juin prochains et à laquelle la Russie n'a pas été invitée.

Alors que les alliances se renforcent autour de l'Ukraine, Moscou a promis des représailles écrasantes en cas d'attaque contre la Crimée. Selon l'agence de presse russe RIA Novosti qui cite Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou se tient prêt à réagir en cas d'attaque contre la Crimée, qui doit célébrer demain le 80e anniversaire de sa "libération".

"Il est difficile de croire que des préparatifs en vue d'une attaque sont en cours", a assuré Maria Zakharova, tout en déplorant "le soutien absolument direct et éhonté de l'Occident" à l'Ukraine. La porte-parole a néanmoins insisté pour "avertir une fois de plus Washington, Londres et Bruxelles que toute action agressive contre la Crimée est non seulement vouée à l'échec, mais qu'elle fera l'objet d'une riposte écrasante" a déclaré Maria Zakharova lors d'une réunion d'information vendredi.