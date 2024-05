DIRECT - Moscou revendique de nouvelles avancées dans le Donbass

Dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a souligné "le besoin d'une assistance rapide de la part de nos partenaires afin de détruire l'ennemi, de dissuader la pression russe et d'obtenir les résultats nécessaires."

Pour pouvoir riposter aux assauts russes sur la ligne de front, "nos guerriers doivent être en mesure d'utiliser les armes nécessaires dès que possible [...] Je suis reconnaissant à tous les pays et à tous les dirigeants qui comprennent cela et mettent en œuvre nos accords aussi rapidement que possible pour notre défense commune."