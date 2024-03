DIRECT - Moscou revendique une nouvelle avancée en Ukraine

La Russie, à l'offensive face à une Ukraine en manque de munitions, a revendiqué la conquête d'un nouveau village samedi dans un secteur important du front, près de la ville clef de Tchassiv Iar.

L'Ukraine, qui est à la peine depuis son offensive ratée de l'été 2023, manque d'hommes et d'armes et supplie les Occidentaux d'accélérer l'aide militaire, bloquée aux Etats-Unis et en retard du côté européen.

La prise du village d'Ivanviské annoncée par les forces russes samedi intervient au lendemain d'une attaque contre une salle de concert moscovite revendiquée par l'Etat islamique qui a fait 115 morts. Les autorités russes ont elles évoqué une piste ukrainienne, mais n'ont pas mentionné le groupe jihadiste.

Le village ukrainien d'Ivanivské est situé entre Bakhmout, ville détruite et occupée par la Russie depuis mai 2023, et Tchassiv Iar, que Moscou veut conquérir.

Si les forces russes y parvenaient, elles pourraient intensifier leurs attaques contre Kramatorsk, grande ville du Donbass contrôlée par Kiev et visée de plus en plus souvent par des bombardements russes.

Plus au sud, l'armée russe a revendiqué jeudi la prise d'un autre village près d'Avdiïvka, ville en ruine conquise en février par Moscou.