DIRECT : ne pas mener d'opération à Rafah reviendrait à "perdre la guerre" contre le Hamas, déclare Netanyahu

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan du nombre de morts dans la bande de Gaza. Depuis le début de l'offensive israélienne en octobre, 28 858 personnes ont été tuées et 68 667 blessées.

(Re)voir → La crainte d'un désastre humanitaire à Rafah

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Il y a deux jours, les directeurs généraux d'agences humanitaires et d'organisations de défense des droits de l'homme avaient cosigné un communiqué alertant sur la gravité de la situation dans la bande de Gaza.

"Nous sommes consternés par l'évolution de la situation à Rafah, la zone la plus peuplée de Gaza, où 1,5 million de personnes - dont plus d'un demi-million d'enfants - se réfugient en dernier recours. Si Israël lance l'offensive terrestre qu'il propose, des milliers d'autres civils seront tués et le flux actuel d'aide humanitaire risque de s'interrompre complètement. Si ce plan militaire n'est pas arrêté immédiatement, les conséquences seront catastrophiques", avertissaient Oxfam, Amnesty International, ActionAid, War Child, le Conseil danois pour les réfugiés et Handicap International.